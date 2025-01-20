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Джо Уилсон: У коррумпированных пособников Иванишвили истекает время


20.01.2025   21:41


Скоро Дональд Трамп станет президентом, и будут введены новые санкции, - пишет в социальной сети Х председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон.

«Я восхищен смелостью Мзии Амаглобели в отношении жестокого режима Иванишвили. Грузинский народ ничего не испугается. Дональд Трамп совсем скоро станет президентом, и будут введены новые санкции. У коррумпированных пособников Иванишвили истекает время», - пишет конгрессмен.


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