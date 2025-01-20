

Трамп стал президентом США во второй раз

20.01.2025 21:44





Дональд Трамп в понедельник, 20 января, принял присягу во время церемонии в Капитолии и стал 47-м президентом США.



Церемония инаугурации Трампа происходит в ротонде Капитолия, учитывая холодную погоду в Вашингтоне.



Трамп повторил текст присяги, который содержится в Конституции США, за председателем Верховного суда США Джоном Робертсом, где он пообещал защищать Основной закон



Перед этим присягу принял Джей Ди Вэнс, став вице-президентом США.



Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, к завершению второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.



Ранее стало известно, что Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.



Также ожидается, что избранный президент США в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".





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