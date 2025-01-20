

Трамп объявил о начале «золотого века Америки»

20.01.2025 21:46





Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи после принятия присяги объявил начало "золотого века Америки".



В начале своей речи Трамп поблагодарил бывших президентов, присутствующих на церемонии, а также обратился к своим соотечественникам.



"С этого дня наша страна будет процветать и снова станет уважаемой во всем мире. Мы станем предметом зависти всех народов и больше не позволим, чтобы нами пользовались", – объявил Трамп после принятия присяги.



Он также подчеркнул, что каждый день работы своей администрации будет "ставить Америку на первое место".



Дональд Трамп стал вторым американским президентом в истории, который будет занимать два президентских срока не подряд. Кроме того, к завершению второй каденции ему исполнится 82 года, поэтому он станет самым старым президентом США в истории.



Ранее стало известно, что Трамп в первый день планирует подписать ряд исполнительных указов о восстановлении федеральной смертной казни, а также изменения в официальные документы, требующие указания пола граждан в соответствии с тем, который был определен при рождении.





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