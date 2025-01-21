

Европарламент сегодня проведет дебаты о «политических волнениях в Грузии»

21.01.2025 10:30





В Европарламенте сегодня, 21 января пройдут дебаты по Грузии. Как сообщает корреспондент «IPN»из Брюсселя со ссылкой на пресс-службу Европарламента, тема запланированных дебатов: «Политические волнения и текущие репрессии» в Грузии и Беларуси.



Дебаты запланированы на 16:00 по тбилисскому времени.



Помимо дебатов в Европарламенте, на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет представлен доклад об оценке парламентских выборов в Грузии.



Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 27 - 31 января. В первый день сессии, 27 января будет представлен отчет об оценке парламентских выборов в Грузии 26 октября. Инициатором доклада является глава делегации ПАСЕ Юлиан Булай.





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