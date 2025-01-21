

Конгрессмен Уилсон: премьер Кобахидзе — не «друг» Дональда Трампа, а «пешка» Китая

21.01.2025 10:34





Конгрессмен Джо Уилсон, автор MEGOBARI Act и глава Хельсинкской комиссии, прокомментировал поздравление премьра Грузии Ираклия Кобахидзе в адрес нового президента США Дональда Трампа, назвав его «марионеткой» Китая и «иранского режима».



Уилсон отметил, что легитимным представителем Грузии является пятый президент Саломе Зурабишвили, а не «марионеточный» премьер олигарха Иванишвили.



«Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили — не друг президента Дональда Трампа. Он — пешка КПК (Коммунистической партии Китая — ред.) и иранского режима и скоро окажется в санкционном списке США. Легитимный президент Грузии и друг США — Саломе Зурабишвили — присутствовала на инаугурации!», — пишет конгрессмен.



Также Уилсон опубликовал свой список политиков, которых, по его мнению, новый глава Белого дома подведет под санкции. Причем, список возглавляет олигарх и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, а уже после, на 4-й строчке, находится «военный преступник» — президент РФ Владимир Путин, телефонная беседа с которым готовится сторонами (как президент США сообщил CNN — ред.), далее — лидер Китая Си Дзиньпин, с которым Трамп намерен встретиться, как писали СМИ, и под конец — представители террористической организации.



«Будьте готовы:



Иванишвили;

Мадуро;

Хаменеи;

Военный преступник Путин;

Ким Чен Ын;

Си Дзиньпин;

Террористы Al-Badr», — пишет конгрессмен.



Источник: СОВА

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