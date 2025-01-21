

Зурабишвили поздравила Трампа с вступлением в должность

21.01.2025 10:35





Саломе Зурабишвили, пятый президент США, после церемонии инаугурации нового американского президента в Капитолии, поздравила Дональда Трампа с официальным вступлением в должность.



«Поздравляем президента Дональда Трампа с началом его нового срока. Для меня было честью присутствовать на его инаугурации и представлять народ Грузии, который полон решимости восстановить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», — пишет пятый президент.



Зурабишвили также поздравила нового госсекретаря Марко Рубио, который сменил на этой должности Энтони Блинкена.



«Поздравляю Марко Рубио с сегодняшним утверждением в должности. Грузия рассчитывает на ваше участие в обеспечении стабильности, мира и демократии в регионе. В регионе необходимо противостоять интересам России и Китая», — предупредительно написала политик.



Источник: СОВА

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