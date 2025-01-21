

Оператор Batumelebi Гурам Мурванидзе покинул СИЗО в Поти

21.01.2025 10:35





Оператор Batumelebi Гурам Мурванидзе покинул СИЗО в Поти. После задержания по административной статье он был приговорен к 8 суткам ареста.



Адвокат Мирза Мамуладзе заявил, что расследование проводилось по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному распоряжению) Кодекса об административных правонарушениях.



Мурванидзе был задержан на митинге вечером 12 января. Batumelebi пишет, что на отснятом ими материале ясно видно, что Гурам Мурванидзе снимал происходящее во время задержания, когда к нему подошел начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе.



«Как позже рассказал адвокату Гурам Мурванидзе, он объяснил Ираклию Дгебуадзе, что был оператором «Батумелеби» и выполнял свои профессиональные обязанности, но несмотря на это Гурам Мурванидзе был задержан полицией по указанию Ираклия Дгебуадзе. На кадрах также видно, что Гурам Мурванидзе не оказывал сопротивления полиции во время задержания”, — пишет издание.



Между тем, основательница медиа-изданий Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели объявила голодовку — она принимает только воду, по словам главы НПО АМЮГ.



Отметим, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Источник: СОВА

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