

Вопрос Грузии — в повестке дня Европарламента и ПАСЕ

21.01.2025 10:35





Европарламент сегодня проведет дебаты по поводу «политических волнений в Грузии». Начало дискуссии запланировано на 16:00 по тбилисскому времени.



В расписании указано, что Европейский парламент проведет «дебаты по поводу политических волнений в Грузии и продолжающихся репрессий в Беларуси». Также состоится голосование по резолюции по Беларуси.



По данным главы европейского бюро Радио Свобода Рикарда Йозвяка, дебаты по Грузии пройдут 21 января, а голосование по резолюции, касающейся Грузии, запланировано на февральской сессии.



Помимо дебатов в Европарламенте, отчет по оценке парламентских выборов в Грузии будет представлен в эти дни на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Ранее ПАСЕ направила в Грузию миссию по установлению фактов — для оценки соблюдения прав человека на фоне политического кризиса. С 14 по 16 января Тбилиси посещала миссия, которую возглавляют содокладчики по Грузии Клод Керн и Эдит Эштрела.





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