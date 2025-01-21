

«Мечта» отреагировала на послания Трампа: это те «надуманные» темы, которые три года ставили нам в укор

21.01.2025 10:37





В «Грузинской мечте», где большие надежды возлагают на администрацию Дональда Трампа и его успех в борьбе с Deep State, обрадовались посланиям нового президента США.



Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь партии, пишет, что новый президент Америки озвучил именно те «надуманные» темы, которые три года ставили «Мечте» в укор – и оппозиция, и пятый президент Грузии, и часть граждан Грузии.



«Трамп говорил обо всем, что нам ставили в укор последние три года, – мол, надуманные и схваченные с воздуха темы. В их числе – о суверенитете, достоинстве, о том, что есть только два пола… Он уделил особое внимание нами «придуманным» темам», – пишет один из спикеров «Мечты».



Отметим, на церемонии инаугурации, где находилась и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили по приглашению конгрессмена Джо Уилсона, Дональд Трамп озвучил немало месседжей. Среди них – и то, что отныне у новой администрации будет только одна политика: есть два пола – мужской и женский. Также Трамп, не обмолвившись словом о войне в Украине и России, заявил, что США завершат все войны и – главное – не начнут ни одной. Он подчеркнул, что хочет остаться в памяти граждан США как «миротворец», пишет SOVA.



Также Трамп заявил о том, что восстановит в должности всех тех, кого уволили во время администрации Байдена, «неугодных» политике 46-го президента Америки. Кроме того, Трамп подчеркнул, что сделает все, чтобы Америка снова стала великой.



20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-м президентом США – в свой второй и окончательный срок (первый срок на должности 45-го президента – 20 января 2017 – 20 января 2021 годы – ред.). Из-за погодных условий церемония инаугурации состоялась в здании Конгресса – Ротонде Капитолия, а не на ступенях.





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