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Президент Зурабишвили встретилась с новым госсекретарем США
21.01.2025 11:09
Президент Грузии Саломе Зурабишвили представляла страну на инаугурации президента США Дональда Трама, где она встретилась с государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщили в X (Twitter) конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и Зурабишвили, пишет "Европейская правда".
Зурабишвили поблагодарила Уилсона "за содействие всем контактам на высоком уровне и за поддержку борьбы Грузии за свободу".
А Уилсон, в свою очередь, рассказал, что познакомил прозападного грузинского президента с государственным секретарем США.
"Поздравляем Марка Рубио с сегодняшним утверждением в должности. Грузия рассчитывает на ваше участие в обеспечении стабильности, мира и демократии в регионе. Российским, китайским интересам в регионе необходимо противостоять", – написала Зурабишвили.
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