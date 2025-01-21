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Президент Зурабишвили встретилась с новым госсекретарем США


21.01.2025   11:09


Президент Грузии Саломе Зурабишвили представляла страну на инаугурации президента США Дональда Трама, где она встретилась с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщили в X (Twitter) конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и Зурабишвили, пишет "Европейская правда".

Зурабишвили поблагодарила Уилсона "за содействие всем контактам на высоком уровне и за поддержку борьбы Грузии за свободу".

А Уилсон, в свою очередь, рассказал, что познакомил прозападного грузинского президента с государственным секретарем США.

"Поздравляем Марка Рубио с сегодняшним утверждением в должности. Грузия рассчитывает на ваше участие в обеспечении стабильности, мира и демократии в регионе. Российским, китайским интересам в регионе необходимо противостоять", – написала Зурабишвили.


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