

Президент Зурабишвили встретилась с новым госсекретарем США

21.01.2025 11:09





Президент Грузии Саломе Зурабишвили представляла страну на инаугурации президента США Дональда Трама, где она встретилась с государственным секретарем США Марко Рубио.



Об этом сообщили в X (Twitter) конгрессмен-республиканец Джо Уилсон и Зурабишвили, пишет "Европейская правда".



Зурабишвили поблагодарила Уилсона "за содействие всем контактам на высоком уровне и за поддержку борьбы Грузии за свободу".



А Уилсон, в свою очередь, рассказал, что познакомил прозападного грузинского президента с государственным секретарем США.



"Поздравляем Марка Рубио с сегодняшним утверждением в должности. Грузия рассчитывает на ваше участие в обеспечении стабильности, мира и демократии в регионе. Российским, китайским интересам в регионе необходимо противостоять", – написала Зурабишвили.





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