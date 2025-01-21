

Адвокат олигарха: банк Julius Baer фигурирует в уголовном деле экс-главы Фонда Иванишвили

21.01.2025 11:45





Темо Циквадзе, еще один адвокат олигарха, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, публикует заявление относительно швейцарского банка Julius Baer.



Циквадзе сообщил, что «вышеупомянутый швейцарский банк фигурирует также в продолжающемся уголовном деле в отношении обвиняемого Георгия Бачиашвили», который возглавлял Фонд соинвестирования со дня его основания олигархом — 30 сентября 2013 года.



Начальный капитал Фонда представлял 6 млрд $. Деятельность фонда затрагивала проекты в сферах энергетики, производства, туризма, логистики и сельского хозяйства. До 2019 года он принадлежал Иванишвили, теперь — передан государству.



Против Георгия Бачиашвили выдвинуто обвинение в присвоении криптовалюты на сумму 39 215 820 $, его защитой занимается международная компания Amsterdam & Partners, адвокат которого Роберт Амстердам заявил, что возбужденное в отношении его подзащитного дело связано с проукраинскими и прозападными заявлениями бизнесмена. Тбилисский городской суд в отношении Георгия Бачиашвили избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,5 млн лари.



Адвокат Темо Циквадзе пишет, что его доверитель — Бидзина Иванишвили — сталкивается с дополнительными препятствиями в распоряжении активами, принадлежащими ему и членам его семьи, а также с другими проблемами, связанными с «незаконными действиями швейцарского банка Julius Baer (в котором значительная часть активов была спасена в результате незаконных действий Был переведен Credit Suisse)».



Циквадзе повторил, что банк Julius Baer «необоснованно ограничивал информацию о счетах (обороте средств по ним)», затягивал процесс с переводом средств, грозился закрыть его личный банковский счет и не выполнял договоренности по исполнению обязательств «хедж-фондов».



Адвокат также пишет, что из-за неправильного толкования санкций США банковские счета Бидзины Иванишвили и членов его семьи фактически были подвергнуты этим санкциям.



«Следует подчеркнуть, что вышеупомянутый швейцарский банк также причастен к продолжающемуся уголовному делу против Георгия Бачиашвили. В частности, 03 июля 2023 года и 21 июля 2023 года в федеральную службу юстиции Швейцарской конфедерации были направлены два ходатайства о правовой помощи. На основании этих ходатайств была запрошена полная информация/документация о сообщениях, которые были у Георгия Бачиашвили и одного из юридических лиц, также фигурирующих в уголовном деле, в Julius Baer.



К сожалению, следственный орган не получил никакого ответа относительно запрошенной информации/документации без каких-либо объясненийи и, следовательно, такая информация/документация отсутствует в уголовном деле.



Исходя из вышеизложенного, конкретный факт из уголовного дела и совокупность обстоятельств, указанных в заявлении, создают у моего доверителя разумный повод полагать, что еще один швейцарский банк Julius Baer служит механизмом/рычагом для выполнения незаконных и безосновательных задач против Бидзины Иванишвили.



Это проявляется в незаконных действиях, совершенных непосредственно против Бидзины Иванишвили и членов его семьи, а также в сокрытии информации, запрошенной у следственного органа по делу обвиняемого Георгия Бачиашвили (в котором Бидзина Иванишвили является потерпевшим)», — говорится в заявлении.



Напомним, олигарх Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта», намерен подать в суд на швейцарский банк Julius Baer. Об этом 20 января сообщил адвокат олигарха Лаша Каландадзе.



Предмет судебного спора — необходимость выполнения возложенного банком обязательства и требование о возмещении ущерба. Однако, по словам адвоката, банк Julius Baer политически шантажирует Иванишвили, подчинив счета олигарха американским санкциям, поэтому он «в той или иной форме включен в политический шантаж».



Источник: SOVA

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