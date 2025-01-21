

Уилсон призвал Иванишвили и Кобахидзе подготовиться к введению санкций

21.01.2025 12:20





Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон серией твитов отреагировал на вступление Дональда Трампа в должность 47-го президента США.



Уилсон, в частности, анонсировал введение санкций против грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и миллиардера Бидзины Иванишвили.



Поделившись постом Кобахидзе, в котором тот поздравил Трампа со вступлением в должность, Уилсон написал:



«Незаконный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Трампа. Он пешка Коммунистической партии Китая и иранского режима и вскоре окажется в санкционном списке США. Законный президент Грузии и друг США Саломе Зурабишвили была на инаугурации!»





Кроме того, он опубликовал фотографию Трампа с надписью «санкции приближаются», сопроводив её текстом «приготовьтесь» и списком, который возглавил почетный председатель «Мечты»:



1. Бидзина Иванишвили



2. Николас Мадуро



3. Али Хаменеи



4. Военный преступник Путин



5. Ким Чен Ын



6. Си Цзиньпинь



7. Террористы группировки «Бадр».





Комментируя утверждение Марко Рубио на пост госсекретаря, он написал:



«Никто лучше него не понимает угрозу диктаторской Оси Агрессоров — его семья бежала от тиранического кубинского режима. Я был благодарен за возможность познакомить его с президентом Грузии Саломе Зурабишвили».



Он также поделился фотографиями с тбилисского марша дружбы Грузии и США:



«Народ Грузии любит Америку и президента Трампа! Они протестуют за свободные и честные выборы против потенциального диктатора Бидзины Иванишвили, который нападает на них и продает их страну Коммунистической партии Китая и иранскому режиму. Америка должна поддержать их».



Напомним, что пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили присутствовала на инаугурации Трампа по приглашению Уилсона.





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