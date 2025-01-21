

Вашадзе: Врагов демократии и США, в том числе Иванишвили и «Грузинскую мечту», ждет трудная судьба

21.01.2025 12:50





Врагов демократии и США, в том числе Иванишвили и «Грузинскую мечту», ждет трудная судьба , - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Вашадзе распространил видеообращение из США, отметив, что он присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа по приглашению республиканцев.



Георгий Вашадзе уверен, что действия США теперь будут более эффективными и ориентированными на результат.



«Приветствую из США, Вашингтона. Я нахожусь на инаугурации Дональда Трампа по приглашению республиканцев. В мире многое изменится, политика США станет более ориентированной на результат. Мы здесь для того, чтобы Грузия была в первом расписании обсуждений. Благодаря нашему единству в протесте, что мы получим существенную поддержку в Грузии, я уверен, мы говорим об этом повсюду. Освобождение политзаключенных, новые выборы как выход из кризиса. Я уверен, что шаги США теперь будут более эффективными и ориентированными на результат. Что главное, врагов демократии и США, в том числе Иванишвили и «Грузинскую мечту», ждет трудная судьба. Вперед к победе. У нас будет полная поддержка, и я уверен, что добьемся результата. Сила в единстве», - сказал Вашадзе.





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