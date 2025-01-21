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Джо Уилсон: Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Дональда Трампа
21.01.2025 12:56
Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Дональда Трампа, он - пешка китайской Коммунистической партии и иранского режима, - написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон на своей странице в X. Так Уилсон отреагировал на пост Ираклия Кобахидзе в социальных сетях, в котором премьер-министр Грузии поздравил Дональда Трампа с президентством.
Уилсон заявил, что на инаугурации Дональда Трампа присутствовала легитимный президент Грузии и друг США Саломе Зурабишвили.
«Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Дональда Трампа. Он пешка коммунистической партии Китая и иранского режима, и скоро он окажется в санкционном списке США. На инаугурации была легитимный президент Грузии и друг США Саломе Зурабишвили», - написал Уилсон.
Конгрессмен также поделился своей совместной фотографией с Саломе Зурабишвили и госсекретарем США Марко Рубио.
«Я благодарен, что Марко Рубио утвердили на пост госсекретаря. Никто лучше него не понимает угрозу диктаторской оси агрессоров - его семья бежала от тиранического режима на Кубе. Я был благодарен за то, что представил его президенту Грузии», - добавил Уилсон.
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