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Джо Уилсон: Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Дональда Трампа


21.01.2025   12:56


Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Дональда Трампа, он - пешка китайской Коммунистической партии и иранского режима, - написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон на своей странице в X. Так Уилсон отреагировал на пост Ираклия Кобахидзе в социальных сетях, в котором премьер-министр Грузии поздравил Дональда Трампа с президентством.

Уилсон заявил, что на инаугурации Дональда Трампа присутствовала легитимный президент Грузии и друг США Саломе Зурабишвили.

«Нелегитимный марионеточный премьер-министр Иванишвили не является другом президента Дональда Трампа. Он пешка коммунистической партии Китая и иранского режима, и скоро он окажется в санкционном списке США. На инаугурации была легитимный президент Грузии и друг США Саломе Зурабишвили», - написал Уилсон.

Конгрессмен также поделился своей совместной фотографией с Саломе Зурабишвили и госсекретарем США Марко Рубио.

«Я благодарен, что Марко Рубио утвердили на пост госсекретаря. Никто лучше него не понимает угрозу диктаторской оси агрессоров - его семья бежала от тиранического режима на Кубе. Я был благодарен за то, что представил его президенту Грузии», - добавил Уилсон.


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