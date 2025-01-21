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США выходят из Всемирной организации здравоохранения
21.01.2025 13:34
Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.
В тексте исполнительного указа, подписанного Дональдом Трампом, названы причины выхода США из ВОЗ, включая неэффективное управление организацией пандемией COVID-19, ее неспособность срочно принять необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния стран- членов ВОЗ.
В указе также отмечается, что ВОЗ продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат.
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