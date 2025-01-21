

Всемирная организация здравоохранения объявила Грузию страной, свободной от малярии

21.01.2025 13:36





«Всемирная организация здравоохранения объявила Грузию страной, свободной от малярии», — заявили в Министерстве здравоохранения Грузии.



Директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поздравил Грузию с получением статуса страны, свободной от малярии.



«Поздравляю, Грузия. Это достижение стало возможным благодаря постоянным инвестициям, самоотверженным и целенаправленным усилиям работников здравоохранения, профилактике, раннему выявлению и эффективному лечению всех случаев малярии», — сказал Клюге.



По сообщению Министерства здравоохранения, данный сертификат будет выдан в случае подтверждения того, что цепочка передачи малярии была прервана на всей территории страны в течение как минимум последних трех лет.



Как отметил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, объявление страны свободной от малярии является еще одним признанием устойчивости системы здравоохранения Грузии. По его словам, этот успех означает, что Грузия способна справиться с важными и серьезными вызовами.



Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Грузии также отреагировал на заявление Грузии о том, что она является страной, свободной от малярии. По словам Сильвио Доменте, «это были огромные инвестиции и большая работа с точки зрения выявления, диагностики и лечения малярии».



В августе 2024 года Грузия подала заявку на признание её страной, свободной от эндемичной малярии, и на получение сертификата Всемирной организации здравоохранения.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





