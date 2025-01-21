

Трамп уволит более тысячи человек из предыдущей администрации

21.01.2025 13:39





Президент США Дональд Трамп заявил, что его офис активно занимается установлением и увольнением более тысячи человек, назначенных предыдущей администрацией, которые не согласны с видением новой администрации — «Сделать Америку снова великой».



Трамп обращается в соцсети конкретно к четырем лицам и заявляет об их увольнении.



«Наш первый день в Белом доме еще не закончился! Мой офис активно занимается установлением и увольнением более тысячи лиц, назначенных предыдущей администрацией, которые не разделяют наше видение — «Сделать Америку снова великой».



Это официальное уведомление об увольнении этих четырех человек, и вскоре последуют многие другие: Хосе Андрес — из президентского совета по спорту, фитнесу и питанию, Марк Милл — из Национального консультативного совета по инфраструктуре, Брайан Хук — из Центра Уилсона и Кейша Лэнс Боттомс – из Совета по экспорту при президенте – Вы уволены!», – написал Трамп.





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