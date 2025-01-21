

Дональд Трамп приостанавливает все программы помощи США иностранным государствам на 90 дней - АР

21.01.2025 14:01





Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ иностранной помощи на 90 дней до завершения проверки. Целью временной приостановки программ является определение их соответствия целям политики.



Об этом сообщает Associated Press.



В документе говорится, что «индустрия и бюрократия иностранной помощи не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат ценностям страны».



Также отмечается, что помощь другим государствам «способствует дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоречат гармоничным и стабильным отношениям как внутри этих стран, так и между этими странами и другими государствами».



Поэтому Дональд Трамп заявил, что «никакая дальнейшая иностранная помощь со стороны США не будет предоставляться таким образом, который не будет полностью соответствовать внешней политике президента страны».



Как сообщает агентство, государственный секретарь Марко Рубио заявил членам сенатского комитета по иностранным делам во время слушаний, что «каждый потраченный нами доллар, каждая финансируемая нами программа и каждая принимаемая нами политика должны отвечать на три вопроса: «Делает ли это Америку безопаснее? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?»



Для справки, основными ведомствами, контролирующими иностранную помощь, являются Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).







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