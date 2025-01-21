

Главной проблемой в Грузии является реализация российских империалистических намерений - Бежашвили

21.01.2025 14:15





Самое важное, что от властей Грузии никто не был представлен на инаугурации Дональда Трампа — сегодня новая администрация США не видит человека, партнера, которому пожмет руку и пригласит на столь важное мероприятие, - об этом журналистам заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Бежашвили.



Как отмечает Бежашвили, «хорошо, что оппозиция пытается присутствовать таком большом мероприятии».



«Самое важное, что от властей Грузии на инаугурации никто представлен не был. Это и есть определяющее, что сегодня новая администрация США не видит человека, партнера, которому она пожала бы руку и пригласила на столь важное мероприятие. Это проблема. Другой вопрос, что представители оппозиции пытаются в любом формате присутствовать на столь крупном мероприятии и имеют соответствующие приглашения, и это хорошо», — сказал Бежашвили.



Бежашвили ответил на вопрос: «совпадают ли политика «Мечты» и Трампа?» и отметил, что «ответом на это» являются заявления, которые делаются относительно санкцирования Бидзины Иванишвили.



«Ответ на вопрос, есть ли соответствие между политикой «Мечты» и Трампа - в заявлениях, касательно санкцирования Иванишвили. Для новой администрации также неприемлемы диктаторы, диктаторские режимы. То, что Бидзина Иванишвили рассматривается рядом с диктаторскими режимами Путина, Северной Кореи и Ирана, является определяющим будущих отношений между США и Грузией. Поэтому Иванишвили должен принять соответствующие решения, назначить выборы и доверить будущее Грузии ее народу», - заявил Бежашвили.



Кроме того, по его словам, разговоры о «дип стейт» - «неоправданные».



«Любые разговоры о «дип стейт» считаю неоправданными, потому что любое правительство или политик должны проводить реальную политику. Поэтому со стороны Иванишвили и «Грузинской мечты» вопрос о «дип стейт» звучит еще смешнее в то время, когда они действуют против интересов грузинского народа и осуществляют в стране российские интересы. Сегодня главной проблемой в этой стране является не «дип стейт», а реализация российских империалистических намерений», - заключил Бежашвили.





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