|
|
|
ВОЗ надеется, что США пересмотрят свое решение о выходе из организации
21.01.2025 15:35
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением президента США Дональда Трампа о выходе страны из организации. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Всемирная организация здравоохранения играет важнейшую роль в защите здоровья и безопасности населения мира, включая американцев, устраняя коренные причины болезней, создавая более сильные системы здравоохранения, а также выявляя, предотвращая и реагируя на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении организации.
В заявлении отмечается, что США являются одним из основателей Всемирной организации здравоохранения. На протяжении десятилетий США и Всемирная организация здравоохранения спасали бесчисленное количество жизней и защищали американцев и других людей от угроз здоровью.
«Мы надеемся, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение, и рассчитываем на конструктивный диалог для поддержания партнерства между Соединенными Штатами и Всемирной организацией здравоохранения в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире», — говорится в заявлении.
Для справки, после своей инаугурации Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна