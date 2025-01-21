

ВОЗ надеется, что США пересмотрят свое решение о выходе из организации

21.01.2025 15:35





Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением президента США Дональда Трампа о выходе страны из организации. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



«Всемирная организация здравоохранения играет важнейшую роль в защите здоровья и безопасности населения мира, включая американцев, устраняя коренные причины болезней, создавая более сильные системы здравоохранения, а также выявляя, предотвращая и реагируя на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения», — говорится в заявлении организации.



В заявлении отмечается, что США являются одним из основателей Всемирной организации здравоохранения. На протяжении десятилетий США и Всемирная организация здравоохранения спасали бесчисленное количество жизней и защищали американцев и других людей от угроз здоровью.



«Мы надеемся, что Соединенные Штаты пересмотрят свое решение, и рассчитываем на конструктивный диалог для поддержания партнерства между Соединенными Штатами и Всемирной организацией здравоохранения в интересах здоровья и благополучия миллионов людей во всем мире», — говорится в заявлении.



Для справки, после своей инаугурации Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.







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