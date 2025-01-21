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Президент Панамы: Панамский канал был и останется панамским
21.01.2025 15:43
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявляет, что Панамский канал был и останется панамским. Об этом говорится в заявлении президента Панамы, которое он сделал «от имени Республики Панама и её народа».
«Канал является и останется панамским, его управление останется под контролем Панамы, уважающей его постоянный нейтралитет», — говорится в заявлении Мулино.
Дональд Трамп в своей инаугурационной речи говорил о восстановлении контроля над Панамским каналом.
«Китай управляет Панамским каналом, и это не мы отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы собираемся вернуть его», — заявил Дональд Трамп.
По словам президента Панамы, ни одна страна мира не вмешивается в администрацию Панамы. Он также выступил против идеи о передаче США канала Панаме.
«Канал не был уступкой кому-либо. Это стало результатом борьбы поколений, кульминацией которой стало соглашение Торрихоса-Картера 1999 года. С тех пор, на протяжении 25 лет, мы управляли и расширяли его беспрепятственно и ответственно, чтобы служить миру и глобальной торговле, в том числе и для США», — отметил президент Панамы.
По словам панамского лидера, диалог всегда является возможностью прояснить поднятые вопросы, не нарушая при этом права Панамы, её суверенитет и право собственности на канал.
Панамский канал соединяет Тихий и Атлантический океаны. В начале 1900-х годов Соединенные Штаты построили Панамский канал протяженностью 82 километра для облегчения транзита торговых и военных судов. 31 декабря 1999 года контроль над Панамским каналом был передан Панаме в соответствии с договором, подписанным президентом Джимми Картером в 1977 году.
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