

Президент Панамы: Панамский канал был и останется панамским

21.01.2025 15:43





Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявляет, что Панамский канал был и останется панамским. Об этом говорится в заявлении президента Панамы, которое он сделал «от имени Республики Панама и её народа».



«Канал является и останется панамским, его управление останется под контролем Панамы, уважающей его постоянный нейтралитет», — говорится в заявлении Мулино.



Дональд Трамп в своей инаугурационной речи говорил о восстановлении контроля над Панамским каналом.



«Китай управляет Панамским каналом, и это не мы отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы собираемся вернуть его», — заявил Дональд Трамп.



По словам президента Панамы, ни одна страна мира не вмешивается в администрацию Панамы. Он также выступил против идеи о передаче США канала Панаме.



«Канал не был уступкой кому-либо. Это стало результатом борьбы поколений, кульминацией которой стало соглашение Торрихоса-Картера 1999 года. С тех пор, на протяжении 25 лет, мы управляли и расширяли его беспрепятственно и ответственно, чтобы служить миру и глобальной торговле, в том числе и для США», — отметил президент Панамы.



По словам панамского лидера, диалог всегда является возможностью прояснить поднятые вопросы, не нарушая при этом права Панамы, её суверенитет и право собственности на канал.



Панамский канал соединяет Тихий и Атлантический океаны. В начале 1900-х годов Соединенные Штаты построили Панамский канал протяженностью 82 километра для облегчения транзита торговых и военных судов. 31 декабря 1999 года контроль над Панамским каналом был передан Панаме в соответствии с договором, подписанным президентом Джимми Картером в 1977 году.







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