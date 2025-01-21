

Народный защитник посетил в пенитенциарном учреждении Мзию Амаглобели

21.01.2025 15:53





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил основательницу «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели в пенитенциарном учреждении №5.



По информации аппарата омбудсмена, Народный защитник проверил условия ее содержания и состояние соблюдения прав. Кроме того, лично выслушал от журналистки обстоятельства задержания и возможного ненадлежащего обращения со стороны полиции. Они обсудили и вопрос обвинений и примененного тюремного заключения.



«21 января Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил Мзию Амаглобели в пенитенциарном учреждении № 5, проверил условия содержания и состояние защиты ее прав; лично выслушал от журналистки обстоятельства задержания и возможного ненадлежащего обращения со стороны полиции. Также обсудили и вопрос обвинений и примененного тюремного заключения.



Представители Народного защитника посетили Мзию Амаглобели в день ее задержания - в изоляторе временного содержания, а затем и в пенитенциарном учреждении.



Мзия Амаглобели была проинформирована о правовых мерах, предпринятых Народным защитником и его аппаратом в связи с ее делом, в том числе, о мнении друга суда, с которым Народный защитник обратился в Апелляционный суд Кутаиси.



Народный защитник надеется, что Апелляционный суд Кутаиси примет во внимание обстоятельства, изложенные в заключении друг суда, и рассмотрит вопрос о применении в отношении Мзии Амаглобели пропорциональной и обоснованной меры пресечения, в случае такой необходимости», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





