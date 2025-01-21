

Бывший сотрудник Высшего совета юстиции заявляет, что уволен по политическим причинам

21.01.2025 15:57





Госслужащий, бывший сотрудник Высшего совета юстиции Михеил Валашвили, заявил, что его уволили с работы.

Валашвили связывает увольнение с его позицией.



«Я пишу этот пост позже, потому что ждал разумного ответа от ведомства на мое заявление, но они ничего нового и отличающегося не сказали.



Коротко: 10 января, в выходной день, в нерабочее время, в 19:34, мне сообщили звонком, что Высший совет юстиции Грузии больше не желает сотрудничать со мной и расторгает договор. Причиной назвали истечение срока действия договора (с их точки зрения, из-за ошибки или упущения). Однако на самом деле договор действовал бессрочно.



Разумеется, настоящая причина мне ясна, и я думаю, что увольнение связано с моим протестом против грубого нарушения Конституции и ее положений со стороны властей. Но даже с учетом их ошибки и наличия договора, подписанного до 31 декабря, решение мне сообщили с задержкой в 10 дней и только по телефону.



Конечно, 13 января я явился на работу, как обычно, потому что не получил официального приказа об увольнении. Причиной объяснили: “В такой ситуации приказ просто не выпускается”. Однако я не смог выполнить свои служебные обязанности, так как Высший совет юстиции не предоставил мне такую возможность, и я был вынужден покинуть рабочее место», — пишет Валашвили на своей странице в Facebook.



Валашвили утверждает, что Высший совет юстиции нарушил все возможные правила контрактных отношений с сотрудником, и он намерен предпринять соответствующие правовые меры.



«Госслужащего, которого за несколько месяцев до этого повысили по службе, который не получил ни одной жалобы, предупреждения или замечания, увольняют с формулировкой: “Ведомство просто не хочет продолжать с вами сотрудничество” — это лишено какой-либо логики. Всё стало предельно ясно. Каждый мой рабочий день на госслужбе был мотивирован стремлением создать справедливые, равные, европейские и доступные стандарты для государственного ведомства и общества в рамках моих полномочий. Эти ценности сделали меня хорошим юристом. Этим же принципам остаются верны все профессиональные госслужащие, которые стали и ещё станут жертвами этой “чистки”.



Ведомство, которое в первую очередь должно защищать не политическую, а партийную нейтральность, к сожалению, не смогло справиться с этим вызовом. Оно увольняет сотрудника с нейтральной позицией, который выражает справедливый протест. Учреждение с юридическим профилем нарушило всё возможное в отношениях с сотрудником. Но сейчас не буду утомлять вас подробностями. Я обязательно приму правовые меры, и со временем вы узнаете обо всём».



Валашвили призывает своих бывших коллег и общественность бороться за свои ценности громко и решительно.





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