

Ректором Батумского государственного университета стал член «Грузинской мечты»

21.01.2025 17:12





Ректором Батумского государственного университета имени Шота Руставели стал член «Грузинской мечты» Тите Арошидзе. Академический совет университета поддержал его большинством голосов. По словам председателя комиссии, Тите Арошидзе стал ректором, получив 10 голосов академического совета, один голос был признан недействительным.



Голосование проходило тайно. Параллельно с заседанием студенты проводили акцию в коридоре.



Тите Арошидзе заявил, что интересы студентов будут учитываться на всех уровнях.



«Я буду стараться, чтобы университет был сбалансированным, чтобы лекторам и студентам предоставлялись равные возможности для образования и развития. Интересы студентов будут учитываться на всех уровнях», - заявил Тите Арошидзе.



Кандидатами на пост ректора были: член «Грузинской мечты» в Верховном совете Аджарии Тите Арошидзе и председатель правления ассоциации «Флора и фауна» Арчил Гучманидзе.





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