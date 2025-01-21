

Зурабишвили: Я рада представлять все население Грузии на инаугурации американского президента

21.01.2025 17:14





«Я рада представлять Грузию, грузинское общество и все население на инаугурации американского президента», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Как отмечает Зурабишвили, после инаугурации у всех есть возможность проводить встречи, и она сама планирует встречи.



«Я рада, что мне удалось сегодня присутствовать на инаугурации американского президента. Точнее, я не присутствовала, а представляла Грузию, грузинское общество и все население на этом очень важном мероприятии. Это важно, потому что Грузию нужно было представить как давнего партнера Америки, стратегического партнера. На протяжении тридцати лет Америка помогала Грузии строить свое государство, и мы настоящие друзья. Такое выражение мне было необходимо для посещения этого мероприятия.



Первые дни были праздничными. Вчера прошла одна из первых встреч, а завтра начнутся более деловые встречи. После инаугурации у всех будет возможность провести встречи, и я также намерена провести встречи, которые необходимы для того, чтобы вывести наши отношения на нужный уровень — на уровень, который подходит и Грузии, и Америке», — заявила Зурабишвили.







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