

Правозащитники: дело Амаглобели доказывает преследование независимой прессы

21.01.2025 21:54





Вечером 11 января основатель и директор интернет-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели проводила акцию протеста в Батуми вместе с другими гражданами, когда ее арестовали за попытку расклеить стикер с призывом к общенациональной забастовке, запланированной на 15 января.



После ареста по административным обвинениям вместе с другими протестующими ее продержали под стражей два часа. Позже ее отпустили под залог, но через 15 минут ее снова задержали у Батумского отделения полиции. На этот раз ей предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции.



Местные и международные правозащитные организации осудили арест и предварительное заключение Амаглобели. В Грузии прошло несколько акций протеста с требованием ее освобождения. 14 января независимые грузинские СМИ в знак протеста объявили трехчасовую забастовку. 17 января в Батуми и Тбилиси одновременно прошли две акции протеста.



Что произошло?



На кадрах видеозаписи видно, как Амаглобели дала пощечину начальнику Батумского управления полиции Ираклию Дгебуадзе. Именно последний задержал Амаглобели в первый раз. На кадрах видно, что во время словесной перепалки Амаглобели стоит рядом с Этер Турадзе, редактором «Батумелеби», а вокруг находятся около 20 сотрудников полиции. Затем она дала пощечину Дгебуадзе. На видео слышно, как сотрудник полиции (возможно, сам Дгебуадзе) угрожает ей арестом по уголовному обвинению. Амаглобели было предъявлено обвинение по статье 3531, части 1 Уголовного кодекса. Данное преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.



Что говорит «Грузинская мечта»?



Чиновники «Грузинской мечты» и их пропагандистские СМИ распространяют информацию о том, что даже в самых демократических странах нападение на сотрудника полиции является уголовным преступлением и влечет за собой серьезные правовые последствия. Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил: «Все должны понимать, что полицейский неприкасаем, полицейский олицетворяет государство, олицетворяет силу государства, и особенно, когда речь идет о высокопоставленном полицейском, такие действия против его крайне неприемлемо и не только неприемлемо, это очень серьезное уголовное преступление».



Коалиция по защите прав СМИ утверждает, что правительственные СМИ транслировали видео вне контекста, манипулируя кадрами и пытаясь представить Амаглобели виновной. По данным организации, с Амаглобели во время содержания под стражей обращались ненадлежащим образом, что можно считать примером мести и показательным наказанием в отношении критически настроенных СМИ. По словам адвокатов, пощечина не может квалифицироваться как «нападение», и, соответственно, возбуждение уголовного дела за такое преступление является чрезмерным и, следовательно, считается карательной мерой.



Каков контекст?



Правозащитники, которым удалось пообщаться с Амаглобели, отмечают, что, по ее словам, в полицейском участке с ней обращались неподобающим образом, в том числе ее оскорбляли сотрудники полиции. Амаглобели утверждает, что в отделении полиции Ираклий Дгебуадзе обругал ее матом и плюнул ей в лицо, а также попытался применить к ней физическую силу, но другие сотрудники полиции остановили его. Амаглобели также отметил, что в течение трех часов после ее второго ареста ей не разрешали пить воду, пользоваться туалетом или связываться с адвокатом. Эту информацию подтвердили в Коалиции за адвокацию медиа и Этер Турадзе, редактор «Батумелеби». Амаглобели также утверждает, что в тот же вечер на ее глазах были арестованы двое ее молодых родственников. Государственные СМИ эту информацию не освещали.



Правозащитники также отмечают, что полиция неправомерно нарушила право на мирные собрания и свободу выражения мнения. Аресты людей за расклеивание стикеров неприемлемы в демократических странах, на что ссылается «Грузинская мечта». Протестующий, который подвергся ненадлежащему обращению, например, был лишен доступа к адвокату в течение нескольких часов, воды или возможности пользоваться туалетом, может быть немедленно освобожден и может иметь право на компенсацию. Начальник полиции, который плевался и угрожал задержанным журналистам, скорее всего, потерял бы работу.



Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе заявила 17 января, что Специальная следственная служба была уведомлена о ненадлежащем обращении с Амаглобели 12 января, а 15 января Амаглобели сама предоставила следователю службы подробную информацию о ненадлежащем обращении. По словам Курдованидзе, пока неизвестно, было ли начато расследование по этим обвинениям.



Это еще один важный элемент дела: Грузия находится в состоянии острого кризиса демократии, журналисты подвергаются преднамеренным нападениям, а насилие в отношении протестующих со стороны полиции и служб безопасности принимает все более широкие масштабы.



Взятие журналистов под мишень



Аресту Амаглобели предшествовали целенаправленные нападения на журналистов в последние месяцы, резкое ухудшение ситуации со свободой прессы и снижение демократических свобод в стране. Для подавления инакомыслия и создания враждебной среды для СМИ правительство использовало не только насилие, но и правовые и институциональные механизмы. Самым заметным из таких инструментов является закон 2024 года об «иностранных агентах», который позволяет государству закрывать издания, получающие иностранные гранты.



Только во время проевропейских протестов в ноябре-декабре 2024 г. более 90 журналистов подверглись физическому насилию, словесным оскорблениям или были лишены возможности заниматься своей профессиональной деятельностью, и никто из виновных не был привлечен к ответственности. «Репортеры без границ» (RSF), Международный институт прессы (IPI), Human Rights Watch и другие международные правозащитные организации, а также политики и законодатели подвергли критике нападения на СМИ и призвали власти «Грузинской мечты» провести расследование и отменить репрессивное законодательство.



Преследования «Батумелеби» не закончились арестом Амаглобели. 14 января оператор «Батумелеби» Гурам Мурванидзе был задержан во время съемки протестующих в Батуми. Начальник полиции Ираклий Дгебуадзе задержал его во время съемки мирной акции протеста и отобрал у него телефон. По словам Мурванидзе, Дгебуадзе поинтересовался, где работает оператор, и задержал его, узнав, что он является сотрудником «Батумелеби». Мурванидзе приговорили к восьми суткам ареста.



Возобновление насилия



В ходе продолжающихся более 50 дней протестов в Грузии зафиксированы сотни инцидентов, которые правозащитники оценивают как непропорциональное применение силы со стороны полиции и насильственные действия, «равносильные пыткам». Многие протестующие были избиты сотрудниками служб безопасности, что привело к серьезным травмам.



В результате продолжающихся репрессий активисты, политики и представители СМИ подвергались преследованиям и физическим нападениям в своих домах и на улицах. Никто из виновных в насилии против противников режима не был арестован и привлечен к ответственности. Насилие, пик которого пришелся на конец ноября и начало декабря, ненадолго стихло в период празднования Нового года, но вскоре возобновилось с обычной интенсивностью.



Через несколько дней после инцидента с Амаглобели лидер партии «За Грузию» и бывший премьер-министр правительства «Грузинская мечта» Георгий Гахария подвергся физическому нападению со стороны нескольких депутатов правящей партии. Его доставили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.



В МВД заявили, что расследование по делу Гахария начато по статье 126 Уголовного кодекса, которая предусматривает применение насилия, причинившего физическую боль потерпевшему, но не повлекшего умышленного причинения легкого вреда здоровью. Для сравнения, Мзии Амаглобели грозит несколько лет тюрьмы за то, что она дала пощечину полицейскому, который обращался с ней ненадлежащим образом, в то время как депутаты, которые избили Гахария в гостинице, могут отделаться лишь штрафом.



Что говорят юристы?



Адвокаты утверждают, что обвинение в «нападении» против Амаглобели «лишено правовой логики». По словам адвоката Вахтанга Нацвлишвили, «пощечина ни при каких обстоятельствах не может считаться нападением» по статье 353 УК, «каким бы широким ни был возможный перечень действий, соответствующих признакам «нападения». Юристы также отмечают, что в Уголовном кодексе термин «нападение» используется для обозначения таких преступлений, как грабеж, бандитизм, терроризм, пиратство, вооруженный конфликт, преследование группы лиц по национальному и религиозному признаку и другие.



Они также заявили, что дело Амаглобели следует квалифицировать как административное правонарушение по статье 173 Кодекса, которая предусматривает «совершение оскорбительного действия в отношении сотрудника полиции» и влечет за собой штраф в размере от 2000 до 3000 лари или административный арест на срок до 15 лет.



Карательное тюремное заключение?



14 января судья Батумского городского суда Нино Исмашвили оставила Мзию Амаглобели в предварительном заключении до 4 марта. Она удовлетворила ходатайство обвинения, которое указало на риск повторного совершения преступления, и отклонила ходатайство защиты об освобождении подсудимой под залог.



«Центр верховенства права» заявил, что в ходе судебного заседания не удалось обосновать необходимость применения самой строгой меры пресечения — заключения под стражу, которая является «самой крайней мерой, направленной на предотвращение побега обвиняемого, совершения новых преступлений или уничтожения доказательств». По заявлению организации, сама судья исключила риск побега и применила срок лишения свободы, который «оценивался абстрактно, шаблонно и субъективно», апеллируя лишь к риску совершения новых преступлений и уничтожения доказательств.



«Использование несоразмерно серьезных, необоснованных обвинений и последующее тюремное заключение на их основе имеет карательный и репрессивный эффект, подрывающий независимость и беспристрастность государственных институтов», — добавляет организация.



16 января народный защитник Грузии представил в Кутаисский апелляционный суд заключение amicus curiae по вопросу применения меры пресечения в отношении Мзии Амаглобели. В заключении указано, что в соответствии со стандартами уголовно-процессуального права и Европейского суда по правам человека для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть соответствующие и достаточные доказательства, оправдывающие ограничение свободы обвиняемого в этой степени. Народный защитник утверждает, что Батумский городской суд не отреагировал должным образом на предложение защиты и «оставил вопрос о применении менее строгой меры пресечения без достаточных оснований». Народный защитник также заявил, что подобное ограничение свободы человека, основанное исключительно на абстрактных и потенциальных угрозах, является неприемлемым.



Предыстория: Что такое «Батумелеби»?



«Батумелеби» — одно из старейших и авторитетнейших изданий Грузии. Газета была основана в Батуми в 2001 году и базируется там по сей день (ее интернет-издание «Нетгазети» вышло в Тбилиси в 2010 году). Публикация «Батумелеби» стала ответом на массовые нарушения законности, ущемления прав человека и широко распространенную коррупцию в период правления правителя автократа Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе.



Издание завоевало множество наград и считается одним из ведущих независимых новостных изданий.



С момента своего основания издание неоднократно становилось объектом преследований. В 2003 году под давлением авторитарного режима в Аджарии Батумский городской суд аннулировал юридическую регистрацию компании («Газета Батумелеби»), а местные власти последовательно отказывались регистрировать ее под новым названием. При поддержке Международного центра журналистики (ICFJ) она была успешно зарегистрирована в Тбилиси 8 августа 2003 года. Журналисты «Батумелеби»/«Нетгазети» подвергались преследованиям также во времена президентства Шеварднадзе и Саакашвили.



Примечательно, что издание также стало объектом недовольства Москвы, в результате чего ему был присвоен статус «организации, распространяющей антисоветскую пропаганду» и оно было запрещено в России. В 2022 году российский регулятор связи Роскомнадзор заблокировал русскоязычные версии «Нетгазети» и «Батумелеби».



Источник: Civil Georgia

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