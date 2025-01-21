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Прокуратура сегодня изъяла кадры нападения на Георгия Гахария
21.01.2025 22:05
Кадры нападения на Георгия Гахария прокуратура изъяла сегодня, сообщил журналистам член партии «Гахария за Грузию» Гоча Гугунава.
По его словам, некоторое время назад они встретились с менеджером гостиницы «Шератон», который предоставил упомянутую информацию.
«21 января, то есть сегодня видеоматериал был изъят прокуратурой. Нам сообщили, что прокуратура также забрала копии видеозаписи», — отметил Гоча Гугунава.
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