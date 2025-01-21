

Прокуратура сегодня изъяла кадры нападения на Георгия Гахария

21.01.2025 22:05





Кадры нападения на Георгия Гахария прокуратура изъяла сегодня, сообщил журналистам член партии «Гахария за Грузию» Гоча Гугунава.



По его словам, некоторое время назад они встретились с менеджером гостиницы «Шератон», который предоставил упомянутую информацию.



«21 января, то есть сегодня видеоматериал был изъят прокуратурой. Нам сообщили, что прокуратура также забрала копии видеозаписи», — отметил Гоча Гугунава.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





