

Исследовательский центр парламента Грузии закрыли после интервью его сотрудников Radio Tavisupleba

21.01.2025 23:26





Три сотрудницы Исследовательского центра парламента Грузии — Саломе Натрошвили, Мариам Чачуа и Нино Лежава — дали интервью Radio Tavisupleba, которое было опубликовано 20 января. После этого уволили не только их, НО и закрыли весь центр исследований.



В интервью Radio Tavisupleba сотрудницы открыто рассказали о трудностях и враждебной атмосфере, возникших на рабочем месте после распространения и подписания петиции сотрудников государственного сектора, о протесте государственных служащих, а также открыто раскритиковали изменения, внесённые в закон о государственной службе.



Сегодня, согласно информации, распространённой Radio Tavisupleba, их респонденты сообщили, что после выхода интервью в эфир сотрудников Исследовательского центра парламента Грузии собрали вместе с другими коллегами и потребовали от них объяснений по поводу упомянутой «враждебной атмосферы».



По их словам, манера разговора была неконструктивной, оскорбительной и ядовитой.



Затем, по их утверждениям, директор проинформировал сотрудников о том, что принято решение о полной ликвидации Центра парламентских исследований.



В структуре работало 20 сотрудников.



Как сообщили на сегодняшнем брифинге сотрудники центра — Нино Лежава (исследователь Парламентского исследовательского центра), Саломе Натрошвили (руководитель отдела исследований международной практики) и Мариам Чачуа (руководитель отдела аналитических исследований Парламентского исследовательского центра), причиной решения о ликвидации была названа публичная активность пяти сотрудников центра, которые подписали совместную петицию работников государственного сектора. Она касалась решения партии «Грузинская мечта» не ставить на повестку дня до 2028 года вопрос о переговорах о вступлении в Европейский союз.





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