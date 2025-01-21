|
|
|
Исследовательский центр парламента Грузии закрыли после интервью его сотрудников Radio Tavisupleba
21.01.2025 23:26
Три сотрудницы Исследовательского центра парламента Грузии — Саломе Натрошвили, Мариам Чачуа и Нино Лежава — дали интервью Radio Tavisupleba, которое было опубликовано 20 января. После этого уволили не только их, НО и закрыли весь центр исследований.
В интервью Radio Tavisupleba сотрудницы открыто рассказали о трудностях и враждебной атмосфере, возникших на рабочем месте после распространения и подписания петиции сотрудников государственного сектора, о протесте государственных служащих, а также открыто раскритиковали изменения, внесённые в закон о государственной службе.
Сегодня, согласно информации, распространённой Radio Tavisupleba, их респонденты сообщили, что после выхода интервью в эфир сотрудников Исследовательского центра парламента Грузии собрали вместе с другими коллегами и потребовали от них объяснений по поводу упомянутой «враждебной атмосферы».
По их словам, манера разговора была неконструктивной, оскорбительной и ядовитой.
Затем, по их утверждениям, директор проинформировал сотрудников о том, что принято решение о полной ликвидации Центра парламентских исследований.
В структуре работало 20 сотрудников.
Как сообщили на сегодняшнем брифинге сотрудники центра — Нино Лежава (исследователь Парламентского исследовательского центра), Саломе Натрошвили (руководитель отдела исследований международной практики) и Мариам Чачуа (руководитель отдела аналитических исследований Парламентского исследовательского центра), причиной решения о ликвидации была названа публичная активность пяти сотрудников центра, которые подписали совместную петицию работников государственного сектора. Она касалась решения партии «Грузинская мечта» не ставить на повестку дня до 2028 года вопрос о переговорах о вступлении в Европейский союз.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна