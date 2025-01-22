

Лора Торнтон назвала Дональда Трампа сексуальным насильником и преступником

22.01.2025 11:39





Директор программ глобальной демократии «Института Маккейна» и бывшая глава офиса NDI в Грузии Лора Торнтон назвала президента США Дональда Трампа сексуальным насильником и преступником.



Торнтон написала о Дональде Трампе в комментарии к посту в социальной сети X.



«Я понимаю, что в интересах Грузии демонстрировать грузинскую демократию, но имейте в виду, что он сексуальный насильник и преступник. Вот почему многим из нас, как сказали бы грузины, «режет слух» подобные похвалы и лесть от наших грузинских друзей», — пишет Лора Торнтон.





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