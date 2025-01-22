

Магнус Браннер: ЕС призывает власти Грузии предпринять быстрые шаги для разрядки напряженности

22.01.2025 11:53





«Более пятидесяти дней грузины по всей стране проводят беспрецедентные протестные акции, борясь за демократическое будущее своей страны как члена европейской семьи. Их встречают насилием, репрессиями и запугиваниями, а также арестами. Прогрессирующее ухудшение демократии в Грузии вызывает серьезное беспокойство», – заявил представитель Еврокомиссии Магнус Браннер во время дебатов по грузинскому вопросу в Европарламенте.



По его словам, власти ввели несколько законодательных изменений, которые ограничивают фундаментальные права и подрывают демократическое управление.



«Насилие и использование языка ненависти в отношении демонстрантов, политиков и представителей СМИ, а также информация об увольнениях государственных служащих по политическим мотивам и угрозы в адрес Саломе Зурабишвили абсолютно неприемлемы», – отметил Браннер.



Он добавил, что многим задержанным демонстрантам грозит тюремное заключение, в то время как против полицейских, применявших насилие к протестующим, не выдвинуто ни одного обвинения. Уполномоченный по правам человека в Грузии представил доказательства пыток задержанных участников акций.



«Подобные действия не соответствуют статусу кандидата на вступление в Евросоюз, который имеет Грузия. Евросоюз продолжает поддерживать грузинский народ и призывает власти предпринять оперативные шаги для снижения напряженности. Несправедливо задержанные должны быть освобождены, случаи насилия расследованы, а виновные представители правоохранительных органов привлечены к ответственности», – заявил представитель Еврокомиссии.



Магнус Браннер также призвал грузинские власти выполнить рекомендации, изложенные в итоговом отчете ОБСЕ, и рассмотреть возможность восстановления доверия к демократическим институтам страны через диалог со всеми политическими силами и гражданским обществом, включая рассмотрение требования граждан Грузии о проведении повторных выборов.



Он напомнил, что в прошлом году Еврокомиссия предприняла меры в ответ на продолжающееся ухудшение демократии в Грузии, сократив политические контакты и заморозив помощь правительству на сумму 30 миллионов евро из мирного фонда и 121 миллиона евро по программам поддержки.



«В то же время мы продолжаем поддерживать организации гражданского общества и независимые СМИ, на которые уже было перенаправлено 8,5 миллионов евро. Мы готовы выделить дополнительные средства на информационные кампании, направленные на борьбу с дезинформацией. Европейский совет фактически приостановил процесс присоединения Грузии к Евросоюзу. В декабре 2024 года европейские лидеры вновь выразили серьезную озабоченность действиями грузинского правительства и подтвердили, что процесс присоединения будет заморожен до 2028 года, если власти не изменят курс. К сожалению, изменения не последовало.



В декабре на заседании Совета ЕС по иностранным делам было принято решение поддержать приостановление безвизового режима для граждан Грузии с дипломатическими и служебными паспортами. Комиссия оперативно подготовила соответствующее предложение, и решение Европейского совета должно быть принято до конца января. Это станет четким политическим сигналом о том, что власти будут привлечены к ответственности. В прошлом году также начались обсуждения санкций против отдельных лиц, ответственных за непропорциональное применение силы к демонстрантам. На следующем заседании Совета министров иностранных дел, 27 января, обсуждение грузинского вопроса продолжится. Мы следим за дебатами в Европарламенте и видим, что резолюции по этому вопросу принимались подавляющим большинством голосов. Мы готовы рассмотреть дальнейшие меры в зависимости от развития ситуации в Грузии», – заявил представитель Еврокомиссии.







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