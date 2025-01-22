

Задержанные ранее в в Абу-Даби грузинские депутаты освобождены - им придется выплатить штраф

22.01.2025 12:32





По информации оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», депутаты от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе вернулись в Тбилиси, в качестве штрафа они выплатили 80 000 долларов США.



Напомним, что 13 января в Абу-Даби между депутатами от «Грузинской мечты» Ираклием Заркуа, Виктором Саникидзе, Гелой Самхараули и гражданином Лашей Габиташвили произошло физическое противостояние. Видеоматериал об указанном факте был распространен в социальных сетях.



Противостояние произошло в ресторане гостиницы. На кадрах видно, что во время обеда Ираклий Заркуа швырнул едой в Лашу Габиташвили, после чего произошла драка, затем в нее вмешался и Виктор Саникидзе.



Позже Лаша Габиташвили выложил в сеть видео, на котором за день до этого он назвал Ираклия Заркуа и Виктора Саникидзе „русскими рабами“, что привело к словесной перепалке.





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