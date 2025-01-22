

В Европарламенте обсудили ситуацию в Грузии

22.01.2025 12:47





В Европарламенте состоялись дебаты по вопросу Грузии. Европейские депутаты высказались по теме «Ухудшение политической ситуации в стране».



Впереди — зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится 27-31 января и где будет представлен доклад по оценке парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года.



Евродепутат Раса Юкнявичене призвала лидеров ЕС, государства-члены и другие международные организации воздержаться от любых действий, которые легитимизируют «самоназванное» правительство «Грузинской мечты».



Она подчеркнула, что грузинский народ более 50-ти дней выходит на протест против «кражи европейского будущего» Грузии, «несмотря на жестокость и насилие со стороны правительства «Грузинской мечты».



«Люди, которые выходят на улицы, называют их партией «кремлевская мечта», «русская мечта». В то время как грузины борются за европейский путь, наш долг — четко заявить о своей поддержке: во-первых, единственным истинным и законным представителем грузинского народа и единственным признанным официальным лицом является Саломе Зурабишвили, а во-вторых, «Грузинская мечта» и самоназванный однопартийный парламент не являются легитимными органами власти», — заявила Юкнявичене.



Магнус Бруннер, еврокомиссар по внутренним делам и миграции ЕС, также указал на неутихаемый протест в Грузии. Он назвал решительность части грузинского народа, выходящей на акции протеста, беспрецедентной. Они, подчеркнул он, борются за демократическое будущее Грузии, за ее членство в европейской семье и «за осуществление своих основных прав, которые наталкиваются на жестокие репрессии, запугивание и задержания».



«Растущий упадок демократии в Грузии на самом деле вызывает большую тревогу. Недавно официальные лица приняли ряд поправок к законодательству, которые ограничивают основные права и подрывают демократическое правление. Насилие и разжигание ненависти в отношении участников мирных протестов, политиков и представителей СМИ, сообщения об увольнении государственных служащих по политическим мотивам, а также угрозы в адрес Саломе Зурабишвили абсолютно неприемлемы», — заявил он.



Бруннер также указал на то, что до сих пор задержанные во время разгонов митингов не освобождены и что им предъявлены уголовные обвинения, «хотя ни одному сотруднику правоохранительных органов не были предъявлены обвинения, несмотря на насильственный разгон акции протеста и серьезные обвинения в применении пыток к задержанным протестующим, которые были озвучены омбудсменом Грузии».



«Такие действия не подходят стране, имеющей статус кандидата в ЕС. Европейский союз по-прежнему солидарен с грузинским народом и призывает официальные лица действовать быстро для деэскалации, освобождения арестованных и расследования актов насилия. Сотрудники правоохранительных органов, причастные к этим незаконным действиям, также должны понести ответственность», — заявил еврокомиссар.



Евродепутат Малгожата Гошевска заявила, что Грузия вот уже два месяца «охвачена массовыми протестами против жестокого, антидемократического правительства, которое в очередной раз сфальсифицировало выборы и приостановило переговоры о вступлении в Евросоюз», поэтому время действовать — необходимо ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили, подчеркнула она. Она отметила, что «Грузинская мечта» отвечает своему народу жестокими репрессиями, необходима международная изоляция грузинской власти, считает Гошевска.



«Грузия находится на критическом этапе: это идея европейских ценностей или триумф кремлевского преступного режима. Мы, как Европейский парламент, не можем оставаться в стороне: мы должны потребовать введения санкций против олигарха Иванишвили и связанных с ним бизнесменов и политиков. Мы должны потребовать международной изоляции нынешнего правительства и парламента, поддержки свободных СМИ, поддержки проевропейских организаций и независимых групп, освобождения бывшего президента и других политических заключенных. Время действовать! Время принимать решения!», — заявила Гошевска.



Евродепутат Тобиас Кремер во время дебатов по Грузии на пленарном заседании Европарламента заявил о нападении на экс-премьера и лидера оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария. Он отметил, что политик подвергся «жестокому нападению со стороны государственных преступников, в том числе одного из представителей «Грузинской мечты» «.



«Он был весь в крови, с переломанными костями и доставлен в больницу. Коллеги, к сожалению, это не единственный случай. За последние недели и месяцы более 400 грузин, включая политиков, журналистов и обычных граждан, были задержаны, подвергнуты пыткам и заключены в тюрьму», — заявил депутат.



Кремер также обратил внимание, что часть грузинского общества выходит на улицы более 50-ти дней подряд, требуя европейского будущего.



«Я видел мужество этих людей во время нашего визита в декабре. Представители всех возрастов и профессий, молодые и старые, богатые и бедные, консерваторы и либералы стоят вместе, борясь за будущее в ЕС, за право представлять свою страну в этом зале, в Европейском парламенте. Они делают это, несмотря на то, что знают, что никто не застрахован от репрессий «Грузинской мечты» <…>.



Грузин не запугали, потому что эскалация насилия — это не признак силы, это признак того, что «Грузинская мечта» в панике. Они в панике, потому что не могут оценить волю грузинского народа и силу европейской идеи.



Они думали, что сфальсифицируют выборы и будут действовать в соответствии с российским планом, но постепенно они приходят к выводу, что это была сделка с дьяволом», — заявил евродепутат.



Он призвал «Мечту» прекратить насилие против своего народа. О



«Они должны дать грузинам возможность заявить о себе на новых и справедливых выборах», — заключил он.



Источник: SOVA

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