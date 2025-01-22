

Президент Зурабишвили провела встречу с сенаторами США

22.01.2025 12:51





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с сенаторами Джин Шахин и Роджером Уикером. Фотографии встречи опубликованы на официальной странице политика.



Не сообщается, конкретно о чем шла речь, однако, как и заявила ранее Зурабишвили, она ведет деловые встречи в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть, что Грузия как никогда нуждается во внимании своих американских друзей.



Зурабишвили говорит американским политикам о том, что страна делает экзистенциальный выбор — назад в РФ или вперед к евроатлантическому будущему.



И для этого, подчеркивает пятый президент, необходима поддержка США.



Кроме того, Зурабишвили намерена вернуть «должный уровень» отношений Грузии и США.



Напомним, по приглашению конгрессмена Джо Уилсона пятый президент побывала на прединаугурационных приемах в Вашингтоне и на торжественной церемонии вступления в должность президента США Дональда Трампа.





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