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Президент Зурабишвили провела встречу с сенаторами США
22.01.2025 12:51
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, провела встречу с сенаторами Джин Шахин и Роджером Уикером. Фотографии встречи опубликованы на официальной странице политика.
Не сообщается, конкретно о чем шла речь, однако, как и заявила ранее Зурабишвили, она ведет деловые встречи в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть, что Грузия как никогда нуждается во внимании своих американских друзей.
Зурабишвили говорит американским политикам о том, что страна делает экзистенциальный выбор — назад в РФ или вперед к евроатлантическому будущему.
И для этого, подчеркивает пятый президент, необходима поддержка США.
Кроме того, Зурабишвили намерена вернуть «должный уровень» отношений Грузии и США.
Напомним, по приглашению конгрессмена Джо Уилсона пятый президент побывала на прединаугурационных приемах в Вашингтоне и на торжественной церемонии вступления в должность президента США Дональда Трампа.
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