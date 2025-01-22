

Зурабишвили: я донесла свой главный «месседж» будущим министрам США

22.01.2025 12:57





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, на встрече Atlantic Council заявила, что смогла донести свой главный «месседж» будущим министрам США — о том, что Грузия находимся на поворотном этапе: страна либо возвращается на орбиту России, либо продолжит путь, который был путем Грузии с момента обретения независимости.



Политик отметила, что перед инаугурацией у нее была возможность посетить несколько прединаугурационных приемов, которые проходили в Вашингтоне. И там она пересеклась с представителями нового американского политического истэблишмента. Это, отметила она, были первые контакты, хотя и эти политики на тот момент еще не были утверждены Сенатом США.



«Грузия как никогда нуждается во внимании своих американских друзей, поскольку ситуация там критическая, мы фактически находимся на переломном этапе — либо нас потянут обратно в Россию, либо мы продолжим путь, который, начиная , был путем Грузии, на котором роль Америки имела существенное значение с точки зрения создания наших институтов, нашей армии, консолидации и независимости страны в целом», — заявила пятый президент.



Саломе Зурабишвили подчеркнула, что народ Грузии желает этого сегодня, как и вчера, и будет желать этого и в будущем.



Она отметила, что «люди в новой администрации» Трампа должны знать, что это — не только «вопрос прав человека и репрессий», но что это — «фактически экзистенциальный вопрос: сможет ли Грузия продолжать свою политику, как независимая страна, которая желает признания своего суверенитета и поддержки евроатлантического пути».



Источник: SOVA

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