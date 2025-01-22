

Мэтью Брайза считает, что взгляды Джо Уилсона довольно экстремальны и не совпадают с подходами Трампа

22.01.2025 13:20





«Потребовалось почти четыре года, чтобы Байден предпринял какие-либо действия. Теперь введены новые санкции, и я считаю, что некоторые члены Конгресса обращают внимание на политическую ситуацию в Грузии. Они поддерживают введение дополнительных санкций, однако сомневаюсь, что нынешняя политическая ситуация в Грузии интересует Трампа», – заявил бывший представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза в интервью «Эхо Кавказа».



Мэтью Брайза ответил на вопрос: «Насколько обоснованными могут быть ожидания «Грузинской мечты»? Поможет ли это правящей партии сохранить свои позиции?».



«На мой взгляд, во многом да. Байден с самого начала своего президентского срока постоянно говорил о демократии, и для всех, кто следил за ситуацией в Грузии, было очевидно, что «Грузинская мечта» серьёзно отклоняется от демократических принципов, нарушает правила игры и всё больше сближается с Россией. Для Байдена это было важно. Однако потребовалось почти четыре года, чтобы он что-то предпринял. Только сейчас он ввёл санкции против Бидзины Иванишвили и некоторых его высокопоставленных чиновников. Но до этого Байден ничего не делал против «Грузинской мечты». Так что да, сейчас есть новые санкции, и я считаю, что некоторые члены Конгресса обращают внимание на политическую ситуацию в Грузии. Они поддерживают дополнительные санкции, хотя я сомневаюсь, что эта политическая ситуация интересует Трампа. Посмотрим, что будет дальше. Если на улицах произойдут серьёзные столкновения, возможно, подход изменится», – заявил Мэтью Брайза.



На вопрос о том, «существует мнение, что Дональд Трамп довольно независим в принятии решений, но в его окружении среди республиканцев есть люди, которые вселяют оптимизм в грузинскую оппозицию, в частности, председатель Хельсинкской комиссии Уилсон, соавторы акта «MEGOBARI». Насколько это может повлиять на подход Трампа к тому, что происходит в Грузии?», – Мэтью Брайза отметил, что взгляды Уилсона не соответствуют подходам Трампа.



«Мало вероятно. Думаю, взгляды Джо Уилсона, честно говоря, довольно экстремальны и не соответствуют подходам Трампа. Есть вероятность, что подход Уилсона окажет влияние на Марко Рубио, если он станет госсекретарем. В целом Рубио – очень традиционный республиканец, когда речь идет о внешней политике, а это обычно означает поддержку демократии. Возможно, Рубио будет убежден в необходимости поддержки людей, находящихся на улицах Тбилиси. Однако, по моему мнению, для самого Трампа это не станет приоритетом, независимо от того, что будут говорить Уилсон и некоторые члены Конгресса», – заявил Мэтью Брайза.





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