

Дебаты в Европейском парламенте в очередной раз свидетельствуют о том, что интерес в отношении Грузии не утихает -Чихладзе

22.01.2025 14:01





Вчерашние дебаты в Европейском парламенте в очередной раз свидетельствуют о том, что интерес в отношении Грузии не утихает – с другой стороны, не утихает и не сократится давление на насильственный режим Иванишвили, - так секретарь по иностранным делам партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе оценил дебаты по вопросу Грузии в Европейском парламенте.



По его словам, Грузия постоянно является приоритетным вопросом в Европарламенте, и так будет до тех пор, пока грузинская общественность не достигнет назначения свободных и справедливых выборов.



„Вчерашние дебаты в Европейском парламенте в очередной раз свидетельствуют о том, что интерес в отношении Грузии, поддержка Грузии и протеста грузинского народа не утихает. Также, с другой стороны, не утихает и не сократится давление на насильственный режим Иванишвили. Грузия постоянно является приоритетным вопросом в Европарламенте, и так будет до тех пор, пока грузинская общественность не достигнет назначения свободных и справедливых выборов. Все дебаты, в том числе, и вчерашние, четко показывают это“, - заявил Чихладзе.



Напомним, что вчера, 21 января, в Европейском парламенте состоялись дебаты по вопросу Грузии. Депутаты подвергли критике последние решения и действия „Грузинской мечты“, и призвали европейские институты к жесткому реагированию, в том числе введению санкций против почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.





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