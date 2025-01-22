

Граждане старше 100 лет получат от мэрии Тбилиси по 10000 лари

22.01.2025 14:12





В рамках программы «Единовременной помощи гражданам старше 100 лет» пожилые люди, зарегистрированные в Тбилиси, получат 10 000 лари вместо 1000 лари.



О данном решении на заседании правительства мэрии Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе, отметив, что в бюджете текущего года большое место будет отведено также реализации социальных программ.



По его словам, в прошлом году мэрия Тбилиси выплатила 1000 лари в качестве денежной помощи 57 пожилым людям, в том числе 23 людям старше 100 лет и 34 людям в возрасте 101 года и старше.



«Чтобы получить деньги, гражданин или его представитель должен обратиться в Городскую службу здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси с заявлением. К заявлению необходимо приложить удостоверение личности гражданина, достигшего 100-летнего возраста, и информационную карточку, выданную Гражданским реестром, подтверждающую непрерывную регистрацию в Тбилиси за последний год. Тем пожилым гражданам, которые уже воспользовались этой программой до 2025 года, больше не придется писать заявление, и бенефит будет зачислено им напрямую», — заявил мэр столицы.







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