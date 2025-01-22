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У здания парламента Грузии проходит очередная акция журналистов в знак солидарности с Мзией Амаглобели
22.01.2025 15:25
У входа в парламент Грузии проходит очередная акция в знак солидарности с учредителем изданий „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзией Амаглобели.
Среди собравшихся коллегии Мзии Амаглобели, требующие ее освобождения из-под стражи.
Участники акции держат в руках баннеры с надписями „Свободу руководителю „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзии Амаглобели!“, „Свободу политзаключенным режима Иванишвили!“.
Они также скандируют: „Свободу Мзии“!, „Свободу политзаключенным!“.
На месте мобилизованы сотрудники полиции, они установили живой кордон у входа в здание.
Напомним, что Мзия Амаглобели была арестована в Батуми 11 января в ходе акции протеста. В отношении нее была избрана мера пресечения содержание под стражей. Указанное решение приняла судья Нино Сахелашвили.
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