

Махашвили: К сожалению, на дебатах в Европейском парламенте нам представляют одну Грузию, реальная же Грузия совсем другая

22.01.2025 15:26





К сожалению, на дебатах в Европейском парламенте нам представляют одну Грузию, реальная же Грузия совсем другая – если они хотят в таком мазохистском режиме распространять одни и те же обвинения, пусть, продолжают! – так председатель комитета парламента Грузии по вопросам интеграции с Европой Леван Махашвили прокомментировал вчерашние дебаты по Грузии, состоявшиеся в Европейском парламенте.



По его оценке, несмотря на то, что во время состоявшихся дебатов было много хороших и позитивных посылов, „в конечном итоге со столь высокой трибуны Европарламента вновь были озвучены ложные обвинения и ложная информация“.



„Если кто-то реально хочет разобраться в деле и иметь верное представление по процессам в Грузии, может заглянуть в дела Европейского суда по правам человека и посмотреть, какие решения приняты Страсбургским судом в отношении Грузии. Заглянуть в очень большое количество индексов и посмотреть, где находится Грузия в направлении демократии, защиты прав человека и верховенства закона. И, что самое главное, заглянуть в отчет Европейской комиссии, опубликованный в октябре, и посмотреть, где находится Грузия по каждому направлению, что касается ее интеграции в Евросоюз.



К сожалению, на дебатах в Европейском парламенте нам представляют одну Грузию, реальная же Грузия совсем другая. Реальная Грузия – это то, что указано в решениях Страсбургского суда, заключениях Европейской комиссии и в большом количестве отчетов Госдепа США. Если они хотят в таком мазохистском режиме распространять одни и те же обвинения, пусть, продолжают! Я не говорю о Европейском парламенте в целом, я говорю о краткосрочных амбициях отдельных европейских депутатов, которые прикрываются то институтом Европейского парламента, то чем-то иным, и пытаются испортить отношения между Грузией и Евросоюзом", - заявил Махашвили.





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