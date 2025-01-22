

Лаша Тугуши: „Грузинская мечта“ практически готова играть в футбол „головами“ собственных граждан

22.01.2025 15:27





Власти показывают нам собственную прочность, незыблемость, однако, это путь к диктатуре. Когда законом является то, что нравится тебе, и ты используешь его только против других – это путь к диктатуре –Мзия Амаглобели – человек с очень сильным характером, она не уступит ничего, и до конца останется на своей позиции. То, что сегодня происходит вокруг нее, постыдно. То, что открыто оскорбляют человека, и почти готовы сыграть в футбол „головами собственных граждан“, для меня неприемлемо,- указанное заявление в эфире телепрограммы „Дневной ньюсрум“ телеканала „Палитраньюс“ сделал председатель „Либеральной академии“ Лаша Тугуши, чем прокомментировал тот факт, что Кутаисский апелляционный суд признал недопустимым иск о пересмотре меры пресечения в отношении журналиста Мзии Амаглобели.



По его словам, Народный защитник Грузии Леван Иоселиани в качестве заключения должен обнародовать больше информации по делу учредителя изданий „Батумелеби“ и „Нетгазети“ Мзии Амаглобели, что прольет свет на „тревожную, плохую и постыдную реальность“ в отношении последней.



Лаша Тугуши также прокомментировал акции протеста в стране и заявил, что общество должно еще больше активизироваться и разозлиться, что впоследствии окажет влияние на принятие соответствующих решений со стороны стран-партнеров Грузии – введение санкций.





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