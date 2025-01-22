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Зурабишвили назвала неконституционной декларацию о партнерстве Грузии и Китая
22.01.2025 15:29
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что декларация о стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем «неконституционна» и что «никто» в стране не видел текст документа до подписания в 2023 году, включая парламент.
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«Я не уверена, что даже сам премьер-министр заранее его видел», — сказала Зурабишвили, будучи в Вашингтоне, во время Fire Side Chat.
Зурабишвили указала на несбалансированность документа в вопросе признания территориальной целостности Грузии.
«В тексте есть пункт, по которому конкретно указано, что Грузия признает принцип «Единого Китая». Китай же признает принцип территориальной целостности и суверенитета вообще, в мире, но конкретно Грузия не указана», — отметила Зурабишвили.
Грузия и Китай опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами летом 2023 года. Премьер-министром Грузии тогда был Ираклий Гарибашвили.
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