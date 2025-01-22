

Оппозиционер говорит о возможной причастности гостиницы «Шератон» к сокрытию нападения на Гахария

22.01.2025 15:29





Представительница оппозиционной партии «Гахария За Грузию» Натиа Мезвришвили написала в своем сообщении на Facebook, что в гостинице «Шератон» в Батуми ей сообщили, что у них больше нет копии видеозаписи, на которой запечатлено нападение на лидера партии Георгия Гахария 15 января. Мезвришвили выражает подозрения относительно «уничтожения-фальсификации» отснятого материала и заявляет, что в этом процессе, вероятно, были замешаны как гостиница, так и правительство.



Мезвришвили обвиняет гостиницу в соучастии в сокрытии доказательств и утверждает, что изначально администрация гостиницы заверила ее, что копия видеозаписи останется у них, даже если следствие изымет ее по распоряжению. «Мы подозревали, что они попытаются уладить дела со следствием и могут передать (записи) вместе с серверами и сказать, что их больше нет. Так оно и случилось. Несколько минут назад нам сказали, что у них больше нет копии», — пишет Мезвришвили, — «Не было никаких оснований для передачи кадров записи вместе с винчестером, за исключением одной причины — уничтожения-фальсификации».



Она также выразила обеспокоенность затягиванием расследования, отметив, что «следствие фактически скрывается от нас по поводу опроса Гахария, о желании чего мы заявили вчера».



«Сначала следователь МВД заставил нас ждать ровно 3 часа, чтобы узнать, будут ли опрашивать. Через 3 часа мы узнаем, что дело передано в прокуратуру. Мы обращаемся с такой же просьбой к прокурору. Ждали до утра. Сегодня утром прокурор пропадает, а вооружившись взятым сегодня распоряжением они спешат в «Шератон», чтобы фактически похотить записи», — утверждает Мезвришвили.



Лидер партии «За Грузию» и бывший премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Георгий Гахария подвергся физическому нападению в отеле «Шератон» в Батуми в ночь на 15 января. Журналист Гела Мтивлишвили, первым сообщивший об инциденте, сообщил, что в нападении на лидера оппозиции участвовали депутат от «Грузинской мечты» Димитрий Самхарадзе и заместитель министра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе, а также другие депутаты правящей партии. Георгий Гахария был доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Его партия считает, что нападение было «политически мотивированным». Натиа Мезвришвили напрямую обвинила Бидзину Иванишвили в нападении и напомнила о предыдущих предупреждениях Иванишвили о возмездии в отношении Гахария. В 2021 году Гахария покинул «Грузинскую мечту» и присоединился к оппозиции.



Мезвришвили и ранее выражала разочарование ходом расследования и обеспокоенность действиями отеля «Шератон». 18 января Мезвришвили раскритиковала администрацию гостиницы, заявив, что «первоначально сотрудники отеля «Шератон Батуми» уничтожили доказательства нападения на бывшего премьер-министра и министра внутренних дел Георгия Гахария, а теперь, вероятно, уничтожают кадры нападения, зафиксированные камерами наблюдения». В тот же день Мезвришвили отметила: «прошло три дня с момента нападения на бывшего премьер-министра и министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, однако гостиница «Шератон» до сих пор не смогла предоставить записи камер наблюдения, на которые у Гахария есть законное право. Действия отеля вызывают серьезные опасения относительно добросовестности его руководства, а также безопасности его гостей».



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