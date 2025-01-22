

Участвовавшему в проевропейских акциях протеста россиянину запретили въезд в Грузию

22.01.2025 16:17





Участвовавшему в проевропейских акциях протеста россиянину запретили въезд в Грузию на 5 лет. Иван был выдворен из страны за то, что участвовал в митингах, пишет Paper Kartuli.



Гражданин РФ, которого ранее избили и задержали на митинге против приостановки евроинтеграции Грузии в ночь на 30 ноября 2024 года, заявил, что его признали виновным по статьям о неподчинении сотруднику полиции (ст. 173 КоАП Грузии) и хулиганстве (ст. 166 КоАП Грузии).



Ивану предписано уплатить штраф 2 700 лари (около 947$), а также покинуть Грузию в течение 10-ти дней.







«От СГБ был комментарий, что я несу угрозу госбезопасности, из-за чего любые апелляции были бы отклонены, как мне сказали юристы. На данный момент я уже выехал», — заявил он.



В начале января МВД Грузии отчиталось, что страну покинули 10 иностранцев, которые выходили на акции протеста в Грузии, которые продолжаются с 28 ноября 2024 года.



Всего по административным статьям во время митингов в ноябре-декабре задержали 25 граждан разных стран. Граждан каких государств депортировали за участие в митингах, МВД не уточнило, пишет телеграм-канал.



Напомним, акции протеста в Тбилиси и по всей Грузии не прекращаются того, как вечером 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Кроме того, «Грузинская мечта» указывает на решение ЕС, озвученное ранее, что до 2030 года Союз демократических стран не планирует расширяться.



Ряд НПО заявляет о бесчеловечном обращении полицейских с задержанными участниками митинга и о противоправных действиях сил МВД Грузии во время разгона акций протеста.



Заявлению премьер-министра Грузии предшествовало принятие резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября. Страсбург призвал провести новые выборы под международным надзором.



Источник: SOVA

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