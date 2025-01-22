

Георгий Гахария находится на допросе в прокуратуре Тбилиси

22.01.2025 16:21





Лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария находится на допросе в прокуратуре Тбилиси по делу о нападении на политика в Батуми в гостинице Sheraton.



Напомним, 15 января в Батуми на экс-премьера и лидера оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария было совершено нападение. Политик был доставлен в клинику. У Гахария врачи выявили перелом костей носа и сотрясение мозга.



Одним из лиц, принимавших участие в физическом противостоянии с Гахария, был депутат «Мечты» Дмитрий Самхарадзе.



Кроме Гахария, в гостинице Sheraton имело место противостояние с представителем НПО Звиадом Коридзе. И в этом инциденте также принял участие Дмитрий Самхарадзе и его соратники.





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