

Мдинарадзе подтвердил, что угодившие в сканадал в Абу-Даби депутаты от ГМ вернулись в Грузию

22.01.2025 18:48





Лидер большинства в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе подтвердил, что депутаты от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе вернулись в Грузию, а за инцидент в гостинице Абу-Даби на них была наложена уплата штрафа.



Как заявил в беседе с журналистами Мдинарадзе, из-за указанного инцидента депутаты полтора дня провели в отделении полиции.



«Оба они в Тбилиси. Они никогда не находились под арестом. В течение двух дней велись довольно интенсивные следственные действия. Они были в отделении полиции Абу-Даби, затем в гостинице, после чего правопроизводство было завершено, и они вернулись в Тбилиси. Полтора дня они провели в отделении. Правопроизводство завершено, и на обе стороны наложен штраф. Размер штрафа не соответствует распространяемой информации. Сумма штрафа и близко не соответствует называемой. Они - правонарушители, но не криминалы. Никого и ничто не оправдывает... Если кто-то нападет на меня лично, я обязательно отвечу. Оправдание может и не быть в любом случае насилия. Грузину очень сложно терпеть, когда ругательство направлено в отношении его матери », - заявил Мдинарадзе.





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