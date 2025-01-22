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Алиев обвинил администрацию Байдена в предвзятом отношении к Азербайджану


22.01.2025   19:18


«США проявили предвзятое отношение к Азербайджану в период администрации Байдена-Блинкена», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Межконфессионального конгресса христианских лидеров США Джонни Муром в Давосе.

По словам президента Азербайджана, подход Вашингтона привел к кризису в двусторонних отношениях.

По сообщению азербайджанских СМИ, Ильхам Алиев посчитал восстановление действия 907-й поправки проявлением неблагодарности со стороны администрации Байдена-Блинкена.

Статья 907 закона США о поддержке свободы запрещает любую прямую помощь со стороны Соединенных Штатов правительству Азербайджана.


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