

Георгий Гахария: Заказчиком нападения является Бидзина Иванишвили, который давно уже угрожает мне и моей семье

22.01.2025 20:19





Нападение было спланировано заранее, устроено тайно, это политическая месть – заказчиком нападения является Бидзина Иванишвили, - об этом заявил председатель партии «Гахария для Грузии» Георгий Гахария.



По его словам, его не интересуют исполнители, так как он имеет дело „с заказчиком нападения и насилия над гражданами“.



«Хочу в очередной раз выразить вам благодарность за поддержку. С сегодняшнего дня я возвращаюсь к обычному ритму работы. Что касается нападения, оно было спланировано заранее, устроено тайно, это политическая месть. Заказчиком нападения является Бидзина Иванишвили, который давно уже угрожает мне и моей семье, разными формами и путями, в том числе и публично.



Меня не интересуют исполнители. Я имею дело с заказчиком нападения и насилия над гражданами.



Что касается следствия, я даю им возможность сохранить лицо и не стать соучастниками насильственных преступлений»,- заявил Гахария.





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