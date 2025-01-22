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Джо Уилсон: Ираклий Рухадзе является главным пропагандистом режима Иванишвили - санкции в пути
22.01.2025 21:23
Ираклий Рухадзе является главным пропагандистом режима Иванишвили, его пропагандистская компания “Имеди ТВ” 24/7 вещает об отвращении к Америке – санкции в пути, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).
“Ираклий Рухадзе является главным пропагандистом режима Иванишвили, и он держит несколько коррумпированных активов для своего „босса“, которые продают Грузию коммунистической партии Китая, виновнику войны Путину, а также иранскому режиму. Его пропагандистская компания “Имеди ТВ” 24/7 вещает об отвращении к Америке – санкции в пути “, - пишет Уилсон и прилагает к своему посту соответствующее фото.
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