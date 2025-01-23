

Formula TV: Германия запретила въезд в страну министру и чиновникам МВД Грузии

23.01.2025 09:29





Оппозиционный канал Formula TV со ссылкой на «достоверный источник» сообщает, что Германия запретила въезд в страну министру и чиновникам МВД Грузии.



Вахтанг Гомелаури — глава МВД Грузии;

Важа Сирадзе — глава департамента патрульной полиции МВД Грузии;

Звиад Харазишвили (Хареба) — глава Департамента особых поручений (ДОП);

Мирза Кезевадзе — заместитель главы МВД Грузии;

Теймураз Купатадзе — глава криминальной полиции МВД Грузии;

Лаша Джохадзе — начальник главного управления патрульной полиции МВД;

Теймураз Каландадзе — глава полиции региона Кахетия;

Лаша Салуквадзе — начальник управления полиции Ваке-Сабуртало МВД Грузии;

Дито Самхарадзе — депутат парламента от «Грузинской мечты», который физически расправился с лидером оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Георгием Гахария и главой НПО Transparency International Georgia Звиадом Коридзе.



Напомним, 31 декабря 2024 года Германия ввела визовые ограничения на въезд в страну в отношении девяти человек, которые несут ответственность за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции в Грузии. Об этом говорилось в заявлении МИД Германии в социальной сети X.



«Сегодня Германия запретила въезд 9 лицам, которые в основном ответственны за насилие против протестующих и членов оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека — наша обязанность защищать его«, — сказано в заявлении от 31 декабря.



Источник: СОВА

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