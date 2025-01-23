

Парламент Эстонии отказался признавать правительство и парламент Грузии

23.01.2025 09:30





Парламент Эстонии принял заявление в поддержку грузинского народа, сообщается на официальном сайте Высшего законодательного органа страны.



«В течение последнего десятилетия Эстония с большой обеспокоенностью следит за деятельностью России по поляризации грузинского общества и вмешательству в демократические выборы в Грузии. Результаты парламентских выборов в Грузии, которые прошли в октябре прошлого года в атмосфере насилия и запугивания, не отражают свободную волю грузинского народа.



Правящая партия «Грузинская мечта», которая поддерживается Российской Федерацией, используя результаты фальсифицированных выборов, получает полный контроль над государственными институтами и подавляет оппозицию и гражданское общество… Парламент Эстонии выражает солидарность с грузинским народом, который защищает права человека, конституцию, демократию и будущее Грузии в Европейском Союзе», — говорится в заявлении.



Парламент Эстонии также отказывается признавать легитимность парламента и правительства Грузии, сформированных в результате выборов, «проведенных в условиях фальсификаций и запугивания граждан», а также легитимность назначенного президента. Между тем парламент Эстонии признает Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и поддерживает ее усилия по прекращению конституционного кризиса в стране.



Кроме того, в заявлении звучит призыв к Европейской комиссии и государствам-членам ЕС ввести санкции в отношении грузинских политиков и должностных лиц, причастных к жестокому подавлению мирных демонстрантов и преследованию представителей грузинского гражданского общества. Эстонский парламент также призывает к резкому ограничению общения с институтами «нелегитимного правительства Грузии до проведения свободных и справедливых выборов».



Заявление представили 49 членов парламента Эстонии, 59 депутатов его поддержали, 9 проголосовали против.





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